В Харьковской области враг организовал пункт сбора и ремонта поврежденной военной техники

Восстанавливать свою технику враг собирается в районе поселка Левковка Изюмского района.
На временно захваченной территории Харьковщины в районе поселка Левковка Изюмского района противник организовал пункт сбора поврежденной техники.
Там производится ремонт и восстановление военной техники.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины 27 апреля.
Кроме того, сообщается, что российские захватчики продолжают проводить так называемые фильтрационные мероприятия в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.
Напомним, что в Боровской громаде Харьковской области российские оккупанты полностью разрушили две школы. Другие образовательные учреждения россияне частично повредили и разграбили.
Читайте также:
- Прекращение украинскими воинами зла, которое принесли российские оккупанты, не является грехом – митрополит Эпифаний
- "У них пять стволов на один наш": Арестович заявил, что враг может захватить Попасную
- "Умрет Путин, могут убить и Кадырова": Анзор Масхадов о войнах в Чечне и Украине и мирном договоре с РФ
- "Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ