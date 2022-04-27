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В Харьковской области враг организовал пункт сбора и ремонта поврежденной военной техники

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В Харьковской области враг организовал пункт сбора и ремонта поврежденной военной техники

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Восстанавливать свою технику враг собирается в районе поселка Левковка Изюмского района.

На временно захваченной территории Харьковщины в районе поселка Левковка Изюмского района противник организовал пункт сбора поврежденной техники.

Там производится ремонт и восстановление военной техники.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины 27 апреля.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики продолжают проводить так называемые фильтрационные мероприятия в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.

Напомним, что в Боровской громаде Харьковской области российские оккупанты полностью разрушили две школы. Другие образовательные учреждения россияне частично повредили и разграбили.

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