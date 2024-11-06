В Харьковской области вражеская агентка под видом "журналистки" через чат знакомств вербовала мужчин для работы в РФ

Мужчина фотографировал местонахождение ВСУ и передавал эти данные врагу через чат знакомств.

Житель Харьковщины осужден за передачу конфиденциальной информации о местах дислокации Вооруженных Сил Украины. Мужчина стал жертвой манипуляций вражеской агентки.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Стало известно, что в мае 2024 года безработный житель города Дергачи начал общаться через чат знакомств с представившейся "журналисткой" женщиной, она утверждала, что расскажет "всю правду" о полномасштабном вторжении в Харьковскую область. Вражеская агентша начала строить "романтические отношения" с мужем и попросила его помочь в сборе информации — передавать места дислокации украинских войск и техники в Дергачах.

Фото: ОГ

Фото: ОГ

Поддаваясь по просьбе агентки, мужчина, поглощенный интернет-общением, обходил город и тайно фотографировал места базирования Сил обороны.

Правоохранители разоблачили его в июне 2024 года, и с тех пор он находился под стражей до вынесения приговора. Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о местонахождении ВСУ и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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