В Харьковской области вражеский снаряд попал в трактор в поле: погиб мужчина

В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина. В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских атак в область повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары

Кроме того, в ночь на 27 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Около 2:00 две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах. Повреждения получили окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры. В результате атаки 61-летняя женщина получила повреждения.

По словам главы области, в настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

В ОВА также сообщают, что на линии столкновения враг продолжает обстрелы позиций ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии. "Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, армия агрессорки России не перестает обстреливать Днепропетровщину. Российские войска семь раз ударили по Никопольскому району и трижды – по Криворожскому. Оккупанты наносили удары с артиллерии, "Градов" и "Ураганов".

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