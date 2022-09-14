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В Харьковской области ВСУ освободили 388 населенных пунктов — Минобороны

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В Харьковской области ВСУ освободили 388 населенных пунктов — Минобороны

Фото: Офис президента Украины

В Харьковской области ВСУ от 6 сентября уволили 388 населенных пунктов.

Это – около 8500 квадратных километров, где проживает более 150 тыс. человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр подчеркнула, что в некоторых освобожденных районах Харьковщины продолжаются стабилизационные действия. Поэтому Минобороны сознательно сообщает о декокупации поздно.

"У нас 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия. Мы ведем оборонную операцию в рамках которой удается реализовать и наступательные действия. Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам увольнять еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще много времени, сил и терпения", — написала Маляр.

Напомним, военный эксперт спрогнозировал, когда и как ВСУ будут освобождать Донецк.

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