В Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов — Генштаб

В Харьковской области ВСУ уволили более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"На Харьковском направлении с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям. В настоящее время военные части вклинились в глубину противника до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", — сообщил Громов.

Напомним, ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области.

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