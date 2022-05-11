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В Харьковской области ВСУ освободили поселок, оккупанты перешли к обороне — Генштаб

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В Харьковской области ВСУ освободили поселок, оккупанты перешли к обороне — Генштаб

facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был освобожден поселок Питомник в Харьковской области.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск.

Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.

Напомним, что в Харьковской области во время контрнаступления украинские пограничники уничтожили 30 российских военных, еще двое оккупантов были взяты в плен. Пленные заявили, что являются жителями Красного Луча, и при этом убедительно указывали, что они из Луганской области.

Также накануне Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов Харьковской области, откуда российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреливали жилые массивы областного центра.

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