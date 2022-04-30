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В Харьковской области ВСУ отбили у врага четыре населенных пункта - Генштаб

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В Харьковской области ВСУ отбили у врага четыре населенных пункта - Генштаб

Сайт Запорожской ОГА

Возобновлен контроль над Верхней Роганкой, Русской Лозовой, Слободским и Прилесным.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Противник также продолжает незаконное удержание граждан Украины и подвергает их пыткам и пыткам.

Об этом говорится в сводке Генштаба за 30 апреля.

"В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, враг принудительно вывозит жителей оккупированных районов Харьковщины и в Россию.

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