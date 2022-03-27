В Харьковской области ВСУ разгромили оккупантов: уничтожены командир и около 60 единиц техники

В Харьковской области ВСУ разгромили оккупантов: уничтожены командир и около 60 единиц техники

Украинские военные уничтожили врага и его технику в селе Гусаровка.

Украинская армия разгромила российских оккупантов и их технику в селе Гусаровка Харьковской области.

Село было оккупировано двумя батальонно-тактическими группами оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

Российские оккупанты выбиты, уничтожено около 60 единиц вражеской техники. Утраты личного состава уточняются.

"Но счет за сотню. По свидетельству пленного перед этим, только от одного удачного залпа РСЗО БМ21 (Град), было продано около 30 билетов на концерт Кобзона", — говорится в сообщении.

Также, по информации пленника, был уничтожен командир одного из батальонов.

Напомним, Арестович опроверг слухи о захвате Изюма врагом.

Читайте также: