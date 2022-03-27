Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В Харьковской области ВСУ разгромили оккупантов: уничтожены командир и около 60 единиц техники

Дата публикации
Просмотры
8567
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харьковской области ВСУ разгромили оккупантов: уничтожены командир и около 60 единиц техники

Роман Доник: Facebook

Украинские военные уничтожили врага и его технику в селе Гусаровка.

Украинская армия разгромила российских оккупантов и их технику в селе Гусаровка Харьковской области.

Село было оккупировано двумя батальонно-тактическими группами оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

Российские оккупанты выбиты, уничтожено около 60 единиц вражеской техники. Утраты личного состава уточняются.

"Но счет за сотню. По свидетельству пленного перед этим, только от одного удачного залпа РСЗО БМ21 (Град), было продано около 30 билетов на концерт Кобзона", — говорится в сообщении.

Также, по информации пленника, был уничтожен командир одного из батальонов.

Напомним, Арестович опроверг слухи о захвате Изюма врагом.

Читайте также:

Следующая публикация