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В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну военной техники российских оккупантов

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В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну военной техники российских оккупантов

Защитники уничтожили танки, боевые машины и топливозаправщики.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта — танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", — говорится в сообщении.

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