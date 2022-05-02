В Харьковской области ВСУ уничтожили много российской техники и ликвидировали оккупантов: видео

В Харьковской области ВСУ уничтожили много российской техники и ликвидировали оккупантов: видео

В Харьковской области воины ССО уничтожили много техники российских оккупантов.

Также украинские защитники обнаружили блиндаж российских захватчиков и поразили его.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВСУ.

Во время разведывательных мероприятий наши воины обнаружили скопление вражеской техники. Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины.

"Через час после определения приоритетных целей для поражения воины движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям. В результате совместной работы воинов Сил обороны Украины потери россиян составили: танк Т-90 – уничтожен; танк Т-80БВМ — уничтожено; МТЛБ – уничтожено; МТЛБ – повреждено", — говорится в сообщении.

Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.

Напомним, российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

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