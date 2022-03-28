В Харьковской области ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник

Оккупанты потеряли еще один самолет и беспилотник.
В Харьковской области в понедельник, 28 марта, ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник.
Об этом сообщает воздушное командование "Восход".
"На Харьковщине традиционно горячо. Утром решисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда — зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет", — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с родителями. Родственники военного преступника говорят, что еще полгода войны, и возвращаться в Россию уже смысла не будет.
Также хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео об "издевательстве военными ВСУ над пленными РФ".
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