В Харьковской области ВСУ уничтожили технику оккупантов (фото)

Россияне оставили технику и стали убегать.

В Харьковские области украинские военные уничтожили технику оккупантов, которую те оставили в полях, убегая.

Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

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“Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Сонцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", – рассказал один из воинов.

В бригаде уточнили, что россияне бросили среди поля тяжелую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Сонцепек". Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, разбитой украинскими бойцами, была только одна машина из всего комплекса.

Напомним, в Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов. Также удалось уничтожить военную технику захватчиков.

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