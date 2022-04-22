В Харьковской области ВСУ уничтожили три реактивные системы залпового огня и ПВО российских оккупантов

В Харьковской области ВСУ уничтожили три реактивные системы залпового огня и ПВО российских оккупантов

В Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили три единицы реактивных систем залпового огня и ПВО российских оккупантов.

Также ВСУ ликвидировали немало оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Украинские пограничники получили информацию о местонахождении российских реактивных систем залпового огня и ПВО. Координаты они передали собратьям из ВСУ.

"Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение. В итоге уничтожены многие орки, 3 единицы РСЗО и система ПВО", — сообщили в Госпограничной службе Украины.

Напомним, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных российскими военными территорий.

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