В Харьковской области взяли в плен 20-летнего артиллериста из Калининграда (видео)

Оккупант на САУ "Акация" обстреливал украинские населенные пункты, в частности, Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

В Харьковской области украинские пограничники пленили 20-летнего российского артиллериста, который с марта обстреливал Чугуевский район.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.

Пленный оккупант рассказал, что после наступления украинских войск его с товарищем оставили соспешащие сбежавшие сослуживцы.

Товарищ пленного подорвался, зайдя в заминированную оккупантами лесопосадку, а молодого захватчика задержали украинские пограничники.

Гражданин РФ 2001 года рождения служил в одной из частей, которая постоянно дислоцируется в Калинингадской области. Он работал на должности старшего наводчика гаубического самоходного артиллерийского дивизиона.

Оккупант сообщил, что его САУ 2С3 "Акация" в составе колонны из 15 единиц военной техники вторглись в Украину в начале марта. С этого времени захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

Это продолжалось до 11 сентября, когда украинские защитники разбили вражеский дивизион и заставили бежать оккупантов.

Ранее сообщалось, что вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ.

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