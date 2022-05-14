В Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который помогал оккупантам РФ передвигаться по области

В Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который помогал оккупантам РФ передвигаться по области

В Харьковской области задержан 30-летний мужчина.

Он показал российским оккупантам путь из поселка Старый Салтов в с. Вильхивка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 30-летний мужчина на собственном автомобиле показал российским оккупантам безопасный путь из поселка Старый Салтов в с. Вильхивка. Также он сотрудничал с оккупационным режимом.

Изменнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Продолжается расследование.

Напомним, жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей. Они распространяют сплетни.

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