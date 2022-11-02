В Харьковской области задержали двух педагогов-коллаборантов: в МВД рассказали детали

В Харьковской области правоохранители задержали двух коллаборантов, которые продвигали среди учеников образовательных учреждений пророссийский нарратив.
В Харьковской области задержали двух педагогов-коллаборантов, которые перешли на сторону оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, стражи порядка задержали работника управления образования и директора учебного заведения.
Директор организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и по учебникам “российского образца”. Кроме того, он отдал приказ уничтожить всю украинскую литературу, чтобы распространять пропаганду России.
“Его коллега – “специалистка” в управление образования поселкового совета – проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах рассказывала, как “с нетерпением ожидала прихода России с 2014 года”, — рассказали в МВД Украины.
1 июля педагогов задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, что оккупанты продолжают обстрелы на 11 направлениях: враг атаковал более сотни населенных пунктов.
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