В Харьковской области задержали двух педагогов-коллаборантов: в МВД рассказали детали

В Харьковской области правоохранители задержали двух коллаборантов, которые продвигали среди учеников образовательных учреждений пророссийский нарратив.

В Харьковской области задержали двух педагогов-коллаборантов, которые перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как стало известно, стражи порядка задержали работника управления образования и директора учебного заведения.

Директор организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и по учебникам “российского образца”. Кроме того, он отдал приказ уничтожить всю украинскую литературу, чтобы распространять пропаганду России.

“Его коллега – “специалистка” в управление образования поселкового совета – проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах рассказывала, как “с нетерпением ожидала прихода России с 2014 года”, — рассказали в МВД Украины.

1 июля педагогов задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что оккупанты продолжают обстрелы на 11 направлениях: враг атаковал более сотни населенных пунктов.

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