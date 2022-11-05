В Харьковской области задержали лесничего, который помогал оккупантам разворовывать лес

Сотрудники прокуратуры объявили о подозрении лесничему, который во время оккупации Волчанска Харьковской области перешел на сторону России.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной прокуратуры.

"Служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты предложили ему занять должность "главного инженера" фейкового "Волчанского лесхоза", на что он согласился. Также он агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях.

"Колаборант также "модерировал" возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины", – добавили в прокуратуре.

Мужчина задержан, ему было объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности. За это он может получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на Харьковщине сторонника оккупантов.