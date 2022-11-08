В Харьковской области задержали поклонника "русского мира", который был настоятелем храма УПЦ Московского патриархата

В Украине разоблачили поклонника "русского мира". Им оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата Харьковской области.

СБУ разоблачила вражеского приспешника в рясе, работавшего на гауляйтера Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, во время временной оккупации Купянского района настоятель призывал местную религиозную громаду поддерживать оккупантов. В то же время в своих проповедях он оправдывал военные преступления россиян.

"Он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым. Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что для подрывной деятельности он даже привлек одну из прихожанок храма. Она помогала ему распространять российскую пропаганду. Сейчас они объявлены в розыск.

Напомним, что в Мариуполе вербуют работников заводов для строительства "укрепления" в Херсонской области.

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