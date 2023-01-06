В Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты (фото)

Коллаборант помогал россиянам во время оккупации.
В Балаклее Харьковской области задержали предателя, который во время оккупации поддержал россиян и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Предателя назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия". На должности он организовывал восстановление дорог для перебрасывания колонн военной техники РФ на восточный фронт.
Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия предатель обещал лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях.
После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Харьковской области сбили российский дрон, корректировавший обстрел пограничников. На БПЛА была надпись "вертолет". Для поражения воздушного корректировщика охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия.
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