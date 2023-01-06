В Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты (фото)

Коллаборант помогал россиянам во время оккупации.

В Балаклее Харьковской области задержали предателя, который во время оккупации поддержал россиян и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Предателя назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия". На должности он организовывал восстановление дорог для перебрасывания колонн военной техники РФ на восточный фронт.

Фото: СБУ

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Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия предатель обещал лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях.

После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, в Харьковской области сбили российский дрон, корректировавший обстрел пограничников. На БПЛА была надпись "вертолет". Для поражения воздушного корректировщика охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия.

СБУ задержала коллаборантку, собиравшую деньги на нужды российской армии

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