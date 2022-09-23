В Харьковской области задержали трех коллаборантов, среди них беглянка - заместитель мэра (фото)

На деоккупированной Харьковщине задержали двух жителей Купянска, которые по идейным убеждениям стали "полицейскими", и вице-мера Волчанска, ранее объявленную в розыск по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что 36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации устроились в так называемые правоохранительные органы. В начале июля их обоих назначили на должности "исполняющими обязанности полицейского взвода патрульной службы".

Сейчас им объявлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Другая предательница – 67-летняя гражданка, которая, занимая должность первого заместителя Волчанского городского головы, добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города.

В частности, она составила и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на востоке Украины; патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска.

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и объявили ее в розыск. Сейчас она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, СБУ идентифицировала более 1,5 тыс. человек, которых враг планирует привлечь к организации псевдореферендума на Запорожье.

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