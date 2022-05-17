В Харьковской области запретили продажу алкоголя до конца действия военного положения

На всей территории Харьковской области запрещена продажа алкогольных напитков с 17 мая и до конца действия военного положения.
С сегодняшнего дня и до конца действия военного положения в Харьковской области запретили продажу алкоголя, кроме слабоалкогольных напитков.
Соответствующий указ подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными", — отметил он.
Запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.
Полностью продажа алкоголя запрещена военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам.
Напомним, в Черниговской области снова запретили продавать алкоголь.
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