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В Харьковской ОВА назвали районы, где РФ увеличила интенсивность обстрелов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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В Харьковской ОВА назвали районы, где РФ увеличила интенсивность обстрелов

Фото: Олег Синєгубов

Под вражеским огнем также пограничные Волчанская и Липецка громады.

Враг увеличил интенсивность обстрелов Купянского района.

Об этом 1 декабря сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. В течение суток россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных громад района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, на складах, есть попадания по открытым территориям", — отметил он.

Синегубов также добавил, что под обстрелами также пограничные Волчанская и Липецкая громады. Там горели гаражи, повреждены фасады частных домов. Обошлось без пострадавших. Глава ОВА также подчеркнул, что россияне не прекращают обстреливать позиции украинских военных, но ВСУ укрепляют оборонные рубежи.

Напомним, что ВСУ в сентябре провели успешное контрнаступление на Харьковское направление, в результате чего от оккупантов были освобождены почти все населенные пункты региона. В частности, Изюм и Купянск.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона. Впоследствии в Генштабе подтвердили, что россияне выбиты из Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке Украины стало самым масштабным и успешным с 24 февраля.

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Дата публикации
Просмотры
635
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