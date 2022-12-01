В Харьковской ОВА назвали районы, где РФ увеличила интенсивность обстрелов

Под вражеским огнем также пограничные Волчанская и Липецка громады.

Враг увеличил интенсивность обстрелов Купянского района.

Об этом 1 декабря сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. В течение суток россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных громад района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, на складах, есть попадания по открытым территориям", — отметил он.

Синегубов также добавил, что под обстрелами также пограничные Волчанская и Липецкая громады. Там горели гаражи, повреждены фасады частных домов. Обошлось без пострадавших. Глава ОВА также подчеркнул, что россияне не прекращают обстреливать позиции украинских военных, но ВСУ укрепляют оборонные рубежи.

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Напомним, что ВСУ в сентябре провели успешное контрнаступление на Харьковское направление, в результате чего от оккупантов были освобождены почти все населенные пункты региона. В частности, Изюм и Купянск.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона. Впоследствии в Генштабе подтвердили, что россияне выбиты из Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке Украины стало самым масштабным и успешным с 24 февраля.

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