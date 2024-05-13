В Харьковскую область переместили заранее созданные резервы: Генштаб сообщил ситуацию на линии фронта

По всей линии фронта враг наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. В частности, на Харьковском направлении россияне не перестают наступать. По состоянию на 14 часов. 13 мая оккупанты совершили 11 атак. Там продолжаются два боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб 13 мая.

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

В то же время, Силами обороны совершаются контратакующие действия.

Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

"Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения".

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники — 8 единиц", — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово, Харьковской области. Также под ударами Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Там произошло 19 боевых столкновений.

На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение.

произошло одно боевое столкновение. На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка.

произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка. На Краматорском направлении произошло 27 боевых столкновений. Там оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

произошло 27 боевых столкновений. Там оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное. На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения.

произошло 24 боевых столкновения. На Ореховском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно продолжается в районе Роботиного. Нанес авиационный удар в районе Роботино.

"В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. В то же время, наши воины продолжают активные действия вносить оккупационные войска силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", — говорится в строительстве.

Напомним, жители Волчанская на Харьковщине, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что кафиры три дня держали их в подвале и заставляли оказывать раненым российским солдатам медицинскую помощь. Местных жителей арестовали 11 мая.

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