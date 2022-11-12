В Херсон прибыл командующий ОК "Юг": местные встретили аплодисментами и возгласами "Спасибо!"

Командующий заверил херсонцев, что все будет хорошо и все будет отстроено.

В освобожденный Херсон прибыл командующий ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук, которого в городе встретили аплодисментами и овациями.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ОК "Юг".

На кадрах зафиксировано, как завернутые в национальные флаги херсонцы на одной из центральных площадей города встречали Ковальчука с аплодисментами, криками "Слава Украине!", "Слава ВСУ!" и "Спасибо!"

В свою очередь командующий ОК "Юг" поблагодарил херсонцев за выдержку и веру в ВСУ.

"Я вам благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры в Вооруженные силы Украины и в Украину. Поверьте, что все будет хорошо. Мы отстроим все, мы вернем все", — отметил Ковальчук.

Напомним, 11 ноября украинская разведка объявила, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Жители Херсона с радостью встречали украинские Силы обороны и в Сети появились фото и видеофакты этого. На улицах города появилось немало сине-желтых флагов.

12 ноября президент Владимир Зеленский объявил о деоккупации 60 населенных пунктов Херсонщины.

У Минобороны Украины назвали командиров, за которыми стоит блестящее освобождение юга. Среди них есть и Андрей Ковальчук.

Известно, что российские оккупанты сбежали из Херсона на левый берег Днепра. Однако уже и оттуда, а именно с Новой Каховки, россияне начали эвакуацию коллаборантов – так же, как это было перед освобождением областного центра.

В Херсон уже возвращается нормальная жизнь. В частности, через месяц в городе и области планируют полностью возобновить электроснабжение.

Горячие новости из Херсона зачистка города, сюрпризы от орков и настроение населения.

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