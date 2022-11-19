В Херсон прибыл первый с начала войны поезд из Киева (видео)

В Херсон прибыл первый с начала полномасштабного вторжения поезд из Киева.

Первый с начала полномасштабной войны поезд прибыл из Киева в Херсон. Он отправился 18 ноября из столицы в 22.14.

Об этом пишет "Суспільне".

В вагонах находились 200 пассажиров. Они приобрели билеты "К победе". Также в составе поезда есть и почтовый вагон, который привез в город письма и посылки.

В преддверии встречи поезда подготовили железнодорожный вокзал в Херсоне, его подключили к электричеству и водоснабжению.

Железнодорожное сообщение с Херсоном возобновили через неделю после освобождения. Поезд будет курсировать по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным.

Освобождение Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Наши бойцы вошли в город с утра. Местное население радостно встречало украинских воинов – пели песни, разворачивали национальный флаг. Праздновали горожане несколько дней на главной площади города.

В настоящее время город постепенно возвращается к нормальной жизни, потому что в Херсоне оккупанты оставили людей без воды, света, связи. Кроме того, ГСЧС разминирует территорию.

Тем временем полиция вместе с местными обнаруживают предателей. Накануне стало известно, что двое коллаборантов удалось поймать – их привязали к столбу.

Ракетная атака на Украину, ад на фронте и интриги по Херсонщине – Сергей Кузан

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