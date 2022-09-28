В Херсоне активисты расклеили открытки с упоминанием о "референдуме", Гааге и наступлении ВСУ (фото)

Активисты подчеркнули, что херсонцы не меняют украинский паспорт на российский.

В Херсоне активисты движения "Желтая лента" расклеили патриотические открытки.

Об этом движение сообщило в Telegram.

"Херсон – это Украина, херсонцы – не признают результаты цирк-референдума. Мы распространили очередные открытки, ленты и граффити (кстати, можете увидеть, как решисты маркером пытались что-то написать)", — говорится в сообщении.

Активисты поблагодарили херсонцев, которые продолжают бойкотировать "референдум", игнорировать оккупантов.

Также отмечается, что херсонцы не берут российский паспорт, не смотрят враждебные новости и ждут ВСУ.

На открытках, в частности, есть такие сообщения: "От "референдума" до Гааги!", "Никакие "референдумы" не остановят деоккупацию", "Будет суд! Будет Гаага!", "Не общайся с рашистами".

Напомним, армия Российской Федерации не продвигается на юге Украины. Сейчас они держатся за границы обороны, которые им удалось обустроить.

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