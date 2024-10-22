В Херсоне авто скорой помощи стало мишенью врага: что известно о последствиях

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Херсоне вражеский дрон атаковал автомобиль скорой медпомощи.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

Враг сбросил взрывное устройство с беспилотника на бригаду экстренной медицинской помощи, прибывшей по вызову к больному в Днепровском районе.

Ранения получили двое работников: 44-летний и 47-летний мужчины. Их доставили в больницу с взрывными травмами и контузиями, а также обломочными ранениями ног.

Напомним, ранее в Херсоне вражеский дрон атаковал коммунальщиков. Работники получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу с взрывными травмами и контузиями

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