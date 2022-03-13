В Херсоне блоггеру прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене

В Херсоне блоггеру прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене

Подозреваемый перешел на сторону врага.

Жителю Херсона, являющемуся блоггером, областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины подозреваемый сразу перешел на сторону врага.

“Имея опыт журналистской деятельности, он целенаправленно наносит вред информационной безопасности Украины, размещая на собственном канале в сети Интернет видеоматериалы с пропагандой "русского мира" и оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации. Своими действиями подозреваемый оказывает психологическое давление на население с активной проукраинской позицией для преодоления и оккупации”, — говорится в сообщении.

За противозаконные действия фигуранту грозит наказание – лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в Ровно СБУ задержала местного жителя, работавшего на российских оккупантов. Он собирал и передавал врагу сведения о транспорте военных ВСУ, расположенном на западной Украине.

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