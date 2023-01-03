В Херсоне бывший чиновник помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны из России

Служба безопасности поймала в Херсоне бывшую главу так называемого "филиала российской железной дороги", которая во время оккупации помогал перебрасывать в Украину военные эшелоны из России. Ее разоблачили во время стабилизационных мероприятий в освободившемся городе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужб, женщина оказалась бывшим чиновником межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.

"Там она возглавила созданное агрессором" предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги" На этой "должности" помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной рф в временно захваченную часть Херсонщины", — говорится в сообщении.

Кроме того, как выяснили правоохранители, женщина организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору. Она лично призвала местных жителей поддержать российскую оккупацию и вступать в ряды "учреждения". За это обещала лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях.

В ведомстве отметили, что СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты в Украине.

Напомним, перед Новым годом в Киеве был задержан коллаборант. Муж помог российским оккупантам переименовать улицы в Луганской области. Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия в Сватово. После захвата украинского города, он одним из первых поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

А во Львове задержан российский агент, который под видом переселенца поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина собирал информацию для вражеской спецслужбы.

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