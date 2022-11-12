В Херсоне дефицит лекарств, воды и продуктов, но гумпомощь уже заезжает в город

В ближайшее время в городе предстоит решить гуманитарную катастрофу.

В освобожденном Херсоне пока не хватает медикаментов, воды и продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают заезжать в город. Скоро ситуация должна ускориться.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник Херсонского городского головы Роман Головня.

"Оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас в городе критически не хватает прежде всего воды, потому что водоснабжения практически отсутствует, не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, потому что нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", — рассказал Головня.

По его информации, в город заехали первые несколько грузовиков с гуманитарной помощью.

"Я думаю, что в ближайшее время будет гуманитарка. В Николаеве сейчас организуют автомобили с гуманитаркой, которые поедут в Херсон. Это буквально в ближайшее время должно состояться", — подчеркнул городской советник.

По подсчетам Головни, в настоящее время в городе находится около 70-80 тыс. населения.

Освобождение Херсона

Украинские военные ВСУ 11 ноября освободили Херсон.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях. На правом берегу Днепра остается немало россиян. Таким образом, ВСУ пополняют обменный фонд и "российский ленд-лиз".

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.

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