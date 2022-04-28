В Херсоне депутат горсовета поддержал оккупантов: предателю сообщили о подозрении (фото)

В Херсоне депутат горсовета поддержал оккупантов: предателю сообщили о подозрении (фото)

В Херсоне депутат городского совета от политической партии "Блок Сальдо" поддержал российских оккупантов и сотрудничает с ними. Предателю сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом 28 апреля сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Зная, что Херсон оккупирован вооруженными формированиями России, депутат записал видеообращение для российского интернет-издания, в котором призвал своих сограждан сложить оружие и прекратить боевые действия.

Также депутат организовал и фактически участвовал в проведении пророссийского митинга с пропагандой коммунистического, тоталитарного режима, который транслировался в российских СМИ и социальных сетях.

Он также объявил о создании незаконного формирования "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок". В ходе заседания указанного комитета было проведено голосование в поддержку действий оккупационной администрации.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области 48-летний депутат городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Шевчик поддержал агрессию России и согласился возглавить незаконный орган власти оккупантов.

Прокуратура города Киева

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