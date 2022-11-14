В Херсоне двух коллаборантов привязали к столбам за сотрудничество с войсками РФ (фото)

В освобожденном от оккупантов Херсоне есть опасения, что россияне могли оставить своих агентов, переодетых в гражданскую одежду.

В Херсоне, который 11 ноября украинские военные освободили из-под оккупации РФ, уже задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам во время широкомасштабного вторжения России в Украину .

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что, несмотря на отступление россиян из украинского Херсона, есть опасения, что некоторые оккупанты все еще могут присутствовать в городе и окрестностях.

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"Хотя вчера в Херсоне радовались освобождению , есть опасения, что некоторые российские силы все еще могут присутствовать в городе и окрестностях. Сотрудники разведки сказали, что они могут быть одеты в гражданскую одежду во избежание задержания", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты оставили после себя в Херсоне огромные разрушения и мины. Указывается, что около 2000 взрывных устройств, в том числе мины, тросы и боеприпасы, уже обезврежены профессионалами в освобожденном городе.

Поэтому украинские власти призывают граждан в целях безопасности не спешить с возвращением на только что оккупированные территории, ведь сначала специалисты должны осмотреть всю территорию.

В конце публикации британские журналисты добавляют: " Хотя освобождение , захваченного Россией, Херсона является огромной стратегической победой Украины, впереди еще долгий путь. Сейчас российские войска отступили в относительную безопасность восточного берега Днепра, что позволяет им бросить больше людей в наступление на Донбассе" .

Освобождение Херсона

11.11.22 украинские воины освободили Херсон из российской оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили огромные усилия, чтобы освободить Херсон от оккупантов и это не жест жесткой воли РФ.

После 8 месяцев российской оккупации 11 ноября, в день освобождения Херсона, горожане, наконец, без страха вышли на улицы.

Херсонцы благодарят украинских воинов

Радостные и благодарные люди аплодисментами и со слезами на глазах встретили украинских Героев: херсонцы не сдерживали эмоций, они хлопали воинам, обнимали их, фотографировались, танцевали, без страха свободно поднимали украинский флаг и выкрикивали "Слава Украине".

Освобождение Херсона с оккупации

Херсон освободили из оккупации РФ

Радостные и праздничные настроения сохраняются в Херсоне и сейчас.

Корреспондент ТСН провел прямое включение с центральной площади Херсона и рассказал, что в городе начинает налаживаться жизнь - наконец-то люди улыбаются, наслаждаются такой долгожданной свободой, а на зданиях развеваются украинские флаги.

В беспрецедентно короткие сроки государство возобновило в Херсоне вещание украинского телевидения и радио, перебитое оккупантами. Также в городе работают украинские мобильные операторы.

Кроме того, продолжаются работы с возвращения электроснабжения в город. Ожидается, что первые города и села получат свет уже на этой неделе.

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