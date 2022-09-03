В Херсоне гремят взрывы: может гореть гостиница гауляйтера Сальдо (фото, видео)

В оккупированном Херсоне 3 сентября слышны звуки взрывов в районе речного порта. Местные жители сообщают о по меньшей мере 8 взрывах.

Также сообщается о пожаре и звуках детонации, вероятно, боеприпасов.

Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов.

Так, по данным канала "Оперативный ВСУ", на опубликованном видео виден пожар в гостиничном комплексе "Затерянный мир", принадлежавшем бывшему гауляйтеру Херсона Владимиру Сальдо. Последний сейчас лечится в больнице Москвы после отравления.

Напомним, ранее в этот же день сообщалось о взрывах в районе Олешок-Раденьска Херсонской области.

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