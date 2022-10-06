В Херсоне группа оккупантов угнала две машины и бежала в Крым с автоматами и гранатами

Группа российских оккупантов сбежала из Херсона в Крым на угнанных машинах минобороны РФ, прихватив с собой автоматы и гранаты.

Об этом заявила российская правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Судя по опубликованным документам, 13 российских военных отдельного казачьего отряда "Дон" покинули место расположения в 6:00 утра 28 сентября, взяв с собой огнестрельное оружие и угнав две машины министерства обороны России.

"При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области", – говорится в ориентировке российских силовиков.

Самый старший оккупант – 1965 года рождения, самый младший – 1995 года.

Фото: Facebook/Ольга Романова

Отметим, что россияне массово отказываются воевать - дезертируют или сдаются в плен украинцам. Ранее в Минобороны Украины рассказали, что мобилизированные россияне сдаются в плен еще до того, как их бросают на фронт.

А в самой России среди мобилизованных начинается бунт. Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.

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