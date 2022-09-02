В Херсоне и Энергодаре уничтожены три артсистемы врага, склад с боеприпасами и до роты личного состава

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.

В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 2 сентября.

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений", — говорится в сводке.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южно-Бугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка.

Вооруженные Силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по разведке и блокированию гражданского судоходства.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ сейчас перегруппировывает войска, а после этого может возрасти активность российских войск и на суше, и в воздухе.

Ситуация на юге, планы Кремля и проделки Лукашенко: есть ли риски для Украины - Александр Мусиенко

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