Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Херсоне люди снова вышли на протест: российские оккупанты применили против них слезоточивый газ

Дата публикации
Просмотры
1601
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне люди снова вышли на протест: российские оккупанты применили против них слезоточивый газ

Суспільне

После того, как дым развеялся, часть людей вернулась на площадь.

В Херсоне, где временно находятся российские оккупационные войска, во вторник, 22 марта, украинцы снова вышли на мирный митинг. Однако захватчики применили против людей слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Суспильне. Херсон".

© Суспільне
Суспільне

"Против мирных жителей военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Когда дым развеялся часть херсонцев вернулась на площадь", — говорится в сообщении.

Напомним, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Читайте также:

"Это был день тяжелых событий, тяжелых выводов", - обращение Владимира Зеленского к украинцам

"Это был день тяжелых событий, тяжелых выводов", - обращение Владимира Зеленского к украинцам
Следующая публикация