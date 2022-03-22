В Херсоне люди снова вышли на протест: российские оккупанты применили против них слезоточивый газ

В Херсоне люди снова вышли на протест: российские оккупанты применили против них слезоточивый газ

После того, как дым развеялся, часть людей вернулась на площадь.

В Херсоне, где временно находятся российские оккупационные войска, во вторник, 22 марта, украинцы снова вышли на мирный митинг. Однако захватчики применили против людей слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Суспильне. Херсон".

Суспільне

"Против мирных жителей военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Когда дым развеялся часть херсонцев вернулась на площадь", — говорится в сообщении.

Напомним, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

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