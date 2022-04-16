В Херсоне местные вывешивают украинскую символику на зданиях, а в Донецке учителя отказываются повиноваться оккупантам

В Херсоне местные вывешивают украинскую символику на зданиях, а в Донецке учителя отказываются повиноваться оккупантам

Во временно оккупированных городах местные жители сопротивляются захватчикам.

Украинцы продолжают сопротивляться оккупанту на временно оккупированных территориях, в частности, в Херсоне на зданиях появляется все больше украинских флагов.

Об этом сообщает Территориальная оборона ВС Украины.

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"В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города. В Энергодаре местные учителя отказываются работать на условиях оккупационной администрации и пытаются дистанционно проводить уроки по украинской программе. В Скадовске оккупанты сменили флаги Украины на админзданиях на триколоры. В ответ на это отказались выходить на работу и заявили, что не будут сотрудничать с врагом", – пишут в терробороне.

ТСН.ua

Также военные добавляют, что во многих городах Донецкой области украинские учителя не идут на сотрудничество с врагом, а по требованию возобновить учебный процесс на условиях оккупационных сил заявляют, что "в этом шапитео участвовать не будут".

"Эти примеры являются одними из многих случаев сопротивления, которые украинцы героически совершают каждый день", — добавляют в терробороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные на оккупированных территориях надеются террором мирных жителей установить контроль.

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