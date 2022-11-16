В Херсоне можно пройти бесплатный медосмотр и получить лекарства – куда обращаться

По данным Минздрава, в городе постепенно начинают возобновлять работу аптеки.
Жители освобожденного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Осуществляется медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", — сообщили в Минздраве.
Люди могут попасть на прием к врачам в помещении железнодорожного вокзала г. Херсона.
В Минздраве также отметили, что ситуация в городе тяжелая, но контролируемая, постепенно начинают открывать аптеки.
Ситуация в Херсоне
Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.
14 ноября в Херсон прибыл президент Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага Украины.
По состоянию на 13 ноября, в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляют вещание украинского телевидения и радио.
В городе также возобновляют работу операторы украинской мобильной связи.
Коммунальные службы будут восстанавливать критическую инфраструктуру сразу после разминирования города.
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