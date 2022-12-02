В Херсоне мужчина перешел на сторону оккупантов и сдавал им позиции ВСУ: русские били по ним артиллерией

В Херсоне правоохранители задержали российского агента, корректировавшего обстрелы оккупантов по позициям ВСУ на южном фронте.

В Херсоне российский агент корректировал обстрелы по позициям ВСУ. Оккупанта задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, российский агент собирал разведывательные данные по местам дислокации и перемещения подразделений Сил обороны. Уже потом эту информацию он передавал оккупантам, которые планировали и готовили ракетно-артиллерийские обстрелы украинских позиций.

"Во время оккупации областного центра он сдавал агрессору адреса пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО. Полученную информацию рашисты использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей в "застенки". В "застенках" от потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае несогласия применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Позже стало известно, что мужчина – местный житель, который вначале полномасштабного вторжения перешел на сторону оккупантов и начал сотрудничать со спецслужбами РФ.

"С начала апреля этого года он приступил к активному выполнению враждебных задач. Для сбора информации в темную использовал собственные связи, а также объезжал территорию региона. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору через анонимный Телеграмм-канал", — добавили в СБУ.

Во время обысков у него нашли пропагандистские материалы и символику страны-агрессора, а также мобильный телефон с поличным с представителем РФ. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что российские оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области. Из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

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