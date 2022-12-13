В Херсоне мужчине удалось выжить, когда снаряд залетел в его квартиру

Он как раз вернулся из Киева от семьи, чтобы посетить дом.

Власти Херсона из-за ежедневных обстрелов города настойчиво просят людей уехать, потому что никто не может дать гарантий, что завтра снаряд не прилетит в ваш дом, говорится в ТСН.

У одного из пострадавших мужчин иссечено занозами лицо, шок и растерянность. “Второй день рождения. Когда почувствовал удар, все летело в лицо, я перед этим стоял на балконе, смотрел на улицы. Дай, думаю, зайду в спальню, зашел и взрыв”, – рассказывает он о пережитом.

Снаряд залетел прямо в его квартиру. “Четыре месяца был в Киеве. Жена, дети там остались, думаю, приеду кое-что возьму, котел посмотрю, воду солью. Сегодня утром мне прилетело”, – добавляет он.

Снаряды русской артиллерии влетали в многоэтажки и частные подворья по всему городу. От взрывов вылетели окна, двери и куски бетонных перекрытий. Ранение получила и еще одна женщина.

Соседи, несмотря на растерянность и шок, бросились помогать друг другу. Количество обстрелов города растет ежесуточно, оккупанты за реки расстреливают Херсон как неподвижную мишень. Снаряды попадают в больницы, детские площадки, дома и дороги. Из-за попадания снарядов по объектам критической инфраструктуры в городе перебои с электричеством и теплом, которые едва удалось восстановить после увольнения. Однако, несмотря на опасность, не все местные соглашаются покидать дома, но власти призывают горожан к эвакуации и предоставляют бесплатный транспорт всем, кто решит покинуть прифронтовый город.

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