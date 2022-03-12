В Херсоне на здании СБУ российские оккупанты вывесили два флага

В Херсоне на здании СБУ российские оккупанты вывесили два флага

Враг захватил здание.

В Херсоне на здании управления Службы безопасности Украины в Херсонской области оккупанты вывесили флаги — российский и Херсонскую области.

Об этом на странице в Facebook сообщил горожанин Игорь Цуркан.

"В Херсоне на помещении СБУ вывесили российский флаг и флаг области", – написал Игорь.

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Напомним, 1 марта войска оккупантов зашли в Херсон. 2 марта российские военные выдвинули требования жителям Херсона, а 3 марта российские военные захватили телевышку.

Город остается в осаде. Периодически глушат мобильную связь и Интернет. В городе напряженная ситуация с топливом, потому нужно экономить.

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