В Херсоне на здании СБУ российские оккупанты вывесили два флага

Враг захватил здание.
В Херсоне на здании управления Службы безопасности Украины в Херсонской области оккупанты вывесили флаги — российский и Херсонскую области.
Об этом на странице в Facebook сообщил горожанин Игорь Цуркан.
"В Херсоне на помещении СБУ вывесили российский флаг и флаг области", – написал Игорь.
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Напомним, 1 марта войска оккупантов зашли в Херсон. 2 марта российские военные выдвинули требования жителям Херсона, а 3 марта российские военные захватили телевышку.
Город остается в осаде. Периодически глушат мобильную связь и Интернет. В городе напряженная ситуация с топливом, потому нужно экономить.
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