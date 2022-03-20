В Херсоне нашли мертвым помощника российского коллаборанта — журналист

Пока неизвестно, кто причастен к ликвидации коллаборанта.

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле.

Об этом сообщил журналист, экс-представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.

"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило ли его украинское подполье. Ясно одно – судьба коллаборациониста всегда плоха", — написал Казанский.

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