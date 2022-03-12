В Херсоне неизвестные врываются в дома активистов и ветеранов АТО

Коммунальщики же пытаются помочь населению вернуть уют в доме, где это возможно.

В Херсоне коммунальщики пытаются чинить поврежденные сети и восстанавливают газо и электроснабжение в окрестностях города. Их повредили захватчики во время вторжения одиннадцать дней назад. В Херсоне сейчас относительная тишина, но оккупанты совершают репрессии — врываются в дома активистов и известных горожан, которые организуют людей на сопротивление оккупантам.

Об этом говорится в ТСН.

Сейчас поврежден газопровод в поселке Антоновка, близ Антоновского моста через Днепр, там шли ожесточенные бои. Пострадавших из разбитых домов эвакуировали, а оставшимся ремонтируют коммуникации. Газовики, электрики и работники водоканала работают, рискуя жизнью, потому что оккупанты допускают не везде.

А в микрорайоне Таврический, который россияне обстреляли, только что вошли город, остеклить и вставить разбитые окна в человеческих домах помогают городские власти и спонсоры. Считают убытки людей и на всех окрестностях города, куда доступ. Но многие села остаются заблокированными оккупантами, без света и воды. Через вражеские блокпосты в город прорвались селяне, они привезли овощи. И херсонцы после двухнедельной осады могут слегка пополнить запасы.

Несмотря на то, что город немного ожил, над ним повисла угроза репрессий. Неизвестные люди ходят по адресам активистов и ветеранов АТО, выламывают дверь квартир. Задерживают людей на своих блокпостах.

Свое обращение к оккупантам и их пособникам записали ребята из нацкорпуса. «Одному из лидеров нацкорпуса вы взорвали двери его дома, квартиры, проникли, перерыли, ушли. Ко мне вы приезжали в два адреса. В один адрес аж 4 раза, что искали – непонятно. Вы приезжали в дом, где живет нашего парня девушка. Везде катаетесь 20-15 человек, все на броне. Что вы хотите сделать?», – спрашивают ребята.

Репрессии, устрашения и похищения людей продолжаются по всей области. Оккупация перешла в другую фазу. Между тем, до сих пор не удается сделать зеленый коридор, чтобы ввезти на Херсронщину жизненно необходимые медикаменты для хронически больных и их состояние ухудшается с каждым днем.