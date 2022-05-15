В Херсоне нет лекарств, а в магазинах российские товары: мэр города рассказал, как люди выживают в оккупации

В Херсоне нет лекарств, а в магазинах российские товары: мэр города рассказал, как люди выживают в оккупации

Во временно оккупированном Херсоне сложилась критическая ситуация с медикаментами. Власть ожидает, когда появится "зеленый коридор", которого до сих пор нет.

Из-за оккупации региона многие потеряли работу. Город практически опустел.

Об этом в интервью "Суспільне" сказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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"Когда волонтеры еще ездили в Николаев и привозили нам лекарства, мы передавали их в больницы и по рецептам раздавали людям. Сейчас медикаментов осталось на две недели. Уже нет растворов для капельниц, мало лекарств для сердечно-сосудистых заболеваний, также есть потребность в кислороде. Поэтому если будет открыт гумкоридор на Кривой Рог, нам нужно завезти сюда медикаменты. Проблемы с продуктами я не вижу, потому что заработали фермерские хозяйства, открыты маленькие магазинчики, молоко привозят из сел. На складах волонтеров есть товары первой необходимости, детское питание, подгузники”, — отметил он.

Он также подтвердил, что оккупанты завозят в регион российскую гуманитарку.

"Что касается МЧС России, то они действительно завозят гуманитарную помощь, которую раздают солдаты, не наши жители, в разных точках Херсона. Сначала ее брали в основном малоимущие, сейчас очереди растут, потому что люди потеряли работу. Некоторые берут и перепродают на базаре, таким образом выживают. Завозят продукты и из Крыма, они продаются в магазинах и рынках. Поэтому проблем нет, есть только проблема с продуктами отечественного производства”, – отметил он.

Ранее стало известно, что Игорь Колыхаев обратился в Офис президента Украины и просил официальное заявление от украинской власти о том, что Украина борется за свой украинский Херсон и ценит каждого его жителя, не покинувшего город.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

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