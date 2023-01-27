В Херсоне обломки вражеского снаряда попали в автомобиль с людьми: женщина погибла на месте, мужчина получил ранения

Обстреляли захватчики и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран умерла.
Российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района.
Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Отмечается, что захватчики обстреляли и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Героические херсонские медики уже борются за жизнь людей, пострадавших из-за жестокости российских преступников в военной форме", — говорится в сообщении Херсонской ОВА.
Российская оккупационная армия 26 января обстреляла село Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Есть жертва и потерпевшие.
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