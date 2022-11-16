В Херсоне обнаружили засекреченные документы со списком предателей, работавших на ФСБ (фото)

СБУ обнаружила списки агентов ФСБ, сотрудничавших с врагом во время оккупации Херсона.

В освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины во время проведения стабилизационных мероприятий нашла засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Представители спецслужбы РФ оставили секретние документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления ВСУ.

"По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников движения сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным уголовным делам", — говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков".

Среди изъятого:

собственноручно написаные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;

дела агентурного исследования;

сообщение агентов о результатах выполнения враждебных задач;

"протоколы обысков" в квартирах херсонцев.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

Ситуация в Херсоне и области

ВСУ вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября.

После деоккупации на освобожденных территориях Херсона начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

Электроснабжение возобновили в трех населенных пунктах Херсонской области.

В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов.

СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

Полиция также продолжает фиксировать военные преступления оккупантов в Херсонской области. Пока известно о 414 преступлениях.

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