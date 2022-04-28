В Херсоне оккупант дал пенсионерке заминированную коробку молока: женщина чудом выжила (фото)

Украинка чудом избежала смерти после того, как российский солдат под предлогом "гуманитарной помощи" дал ей заминированный пакет молока.
Когда пенсионерка из блокадного Херсона начала открывать коробку, заметила провода, прикрепленные к колпачку. Оказалось, что провода вели к детонатору.
Об этом пишет Daily Mail.
По словам сына женщины, когда она забрала пакетик, то увидела, что он не герметичен. Пенсионерка подумала, что молоко уже кто-то выпил, что оно может испортиться, поэтому она осторожно открутила колпачок и увидела что-то вроде резьбы.
В коробке с молоком была самодельная взрывчатка, которая при открытии должна была сдетонировать.
"Моя мама-пенсионерка заметила, что с этим молоком что-то не так, будто кто-то его раньше пил или повреждено. Она осторожно открутила колпачок и показала, что там было", — рассказал сын женщины местным СМИ.
Отмечается, что для того, чтобы обмануть местных жителей, что продукция, мол, безопасна, российские солдаты используют продукцию, произведенную в Украине.
Напомним, украинцев предупредили, что враг минует населенные пункты. Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет.
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