В Херсоне оккупанты хотели "слепить" из местного населения "новых граждан России": рассказы горожан

Россияне пытались "перевоспитать" украинское население в Херсоне и сделать из местных "россиян", однако это не сработало. Горожане сопротивлялись и боролись за освобождение.

Об этом пишет The New York Times.

"Херсон был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции граждан и искоренению украинской идентичности — цель, которую президент РФ Владимир Путин ставил для всей Украины, если бы его вооруженные силы были успешнее", — пишет издание.

Как отмечает издание, захватчики запрещали в областном центре украинские песни, пытались ввести в обращение российские рубли, говорили горожанам, что теперь они – "русские", но все эти попытки оказались безуспешными.

В качестве одного из примеров журналисты приводят историю местной жительницы Ирины Дягилевой, дочь которой продолжала ходить в школу во время оккупации. В этот период в программу добавили обязательное исполнение гимна России, но учителя игнорировали "новшество". Детей же приветствовали словами "Слава Украине!"

Как считает другой горожанин Сергей Блошко, россияне пытались подавить проукраинское население.

"То, что здесь произошло, было этнической чисткой", — рассказал он журналистам.

Освобождение Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Наши бойцы вошли в город с утра. Местное население радостно встречало украинских воинов – пели песни, разворачивали национальный флаг. Праздновали горожане несколько дней на главной площади города.

В настоящее время город постепенно возвращается к нормальной жизни, потому что в Херсоне оккупанты оставили людей без воды, света, связи. Кроме того, ГСЧС разминирует территорию.

Тем временем полиция вместе с местными обнаруживают предателей. Накануне стало известно, что двоих коллаборантов удалось поймать – их привязали к столбу.

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

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