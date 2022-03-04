В Херсоне оккупанты начали транслировать российские телеканалы

Региональные телеканалы не работают.

В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.

“Утром телевизор не показывал телеканалы. Впоследствии началась трансляция российских телеканалов. Они говорят, что Херсон готов ко вступлению в Россию, мол, проведут референдум. Горожане, как заявляют вражеские корреспонденты, массово просят их спасти”, – говорит жительница Херсона Екатерина.

По ее словам, в городе также начал пропадать Интернет.

Ранее стало известно, что 4 марта на херсонской площади Свободы российские оккупанты будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это "Херсонская народная республика". Местные власти призвали горожан не поддаваться на провокации и не выходить из домов.

"Проведение собраний, митингов или собраний любого характера могут быть направлены на свержение государственного устройства в Украине, поэтому считаются вне законов Украины. Прошу всех оставаться дома, не участвовать в "спектаклях" оккупационных властей", — сообщил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.