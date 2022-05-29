В Херсоне оккупанты назначили охранника "директором" театра

Российские военные и оккупационные власти назначили "нового директора" Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник заведения Валерий Шелудько.

Мужчина согласился сотрудничать с оккупантами.

Об этом на странице в Facebook сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

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"Новым главой стал… бывший охранник учреждения. Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу — на начальника образования, охранника — на директора театра, местных алкашей и сумасшедших — на гауляйтеров. Но кто бы к оккупантам на работу не шел — закончат они очень плохо", — написал Сергей Хлань.

Информацию о назначении подтвердил "Суспільне" и действующему директору Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша Александр Книга.

Он рассказал, что по телефону общался с Шелудько и выслушал его аргументы. Тот сказал, что ему предложили должность и в случае его отказа привезут кого-нибудь из Крыма.

Также Александр Книга рассказал, что написал обращение в коллектив, в котором разъяснил, что желающие работать в новом театре должны уволиться из театра Кулиша.

Также он пояснил, что когда назначается руководитель какого-то нового театра, то он должен иметь сметы на содержание помещения, штатное расписание с окладами и осуществлять наем на работу. Иначе все это будет выглядеть как фикция.

Напомним, гендиректора-художественного руководителя Херсонского театра имени Николая Кулиша Александра Книгу 23 марта забирали для допроса оккупанты, впрочем благодаря мгновенной мощной огласке все же отпустили поздно вечером. Чуть позже Книге с семьей удалось уехать из региона.

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